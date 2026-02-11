Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 11. 02. 2026.
Ljubav: Strast i želja za dubokim povezivanjem bit će prisutni. Ako ste u vezi, bit ćete u fazi dublje povezanosti.
Posao: Poslovni planovi mogu naići na prepreke. Danas bi mogla biti potrebna fleksibilnost u pristupu radu.
Zdravlje: Mogući su problemi s probavom, pa se preporučuje lagana prehrana i više tekućine.
