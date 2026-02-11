Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 11. 02. 2026.
Ljubav: Dobar dan za ljubavne razgovore. S partnerom ćete moći riješiti nesporazume koji su se nakupili.
Posao: Poslovni napredak zahtijeva veliku odgovornost. Neka vaša predanost donese željene rezultate.
Zdravlje: Imat ćete puno energije, ali ne zaboravite na opuštanje. Previše aktivnosti može vas iscrpiti.
