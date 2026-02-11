Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 11. 02. 2026.
Ljubav: Danas bi se mogla pojaviti osjećanja koja ste dugo potiskivali. Oslobodite se tih emocija i budite iskreni prema sebi.
Posao: Izazovi na radnom mjestu mogli bi se povećati, ali će vaša snaga u donošenju odluka pomoći.
Zdravlje: Pojava nervoze može negativno utjecati na vašu ravnotežu. Opuštanje kroz meditaciju može biti vrlo korisno.
