Dnevni horoskop, Ribe, 11. 02. 2026.
Ljubav: U ljubavi će se pojaviti jasne poruke. Ove poruke mogu donijeti emotivnu sigurnost, ali i izazvati duboko razmišljanje.
Posao: Na poslu bi mogla nastati napetost. Imate sposobnost da se nosite s njom, ali će biti potrebno malo strpljenja.
Zdravlje: Zdravlje bi moglo biti stabilno, ali obratite pozornost na prehranu i obavezno uzimajte dovoljno tekućine.
