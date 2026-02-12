Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 12. 02. 2026.
Ljubav: Osjeća se snažna potreba za povezivanjem s partnerom, ali i potrebna je ravnoteža između osobnog prostora i zajedničkih trenutaka. Odnos koji se temelji na iskrenosti donosi stabilnost.
Posao: Na radnom mjestu dolazi do prijelomnih trenutaka koji će oblikovati vaš profesionalni put. Bit će potrebno prilagoditi se novim okolnostima.
Zdravlje: Zdravlje je u stabilnom stanju, ali savjetuje se opuštanje kako bi se spriječio stres. Vrijeme je za male promjene u dnevnoj rutini koje mogu donijeti dugoročne koristi.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GODINU DANA BORBE /
Kosovo dobilo novu vladu! Kurti najavio: 'Investirat ćemo milijardu eura u obranu'
'VRLO JEDNOSTAVNO' /
Zelenski o izborima u Ukrajini: 'Napravite ovo i bit će izbora'