Dnevni horoskop, Ovan, 12. 02. 2026.

Ljubav: Osjeća se snažna potreba za povezivanjem s partnerom, ali i potrebna je ravnoteža između osobnog prostora i zajedničkih trenutaka. Odnos koji se temelji na iskrenosti donosi stabilnost.

Posao: Na radnom mjestu dolazi do prijelomnih trenutaka koji će oblikovati vaš profesionalni put. Bit će potrebno prilagoditi se novim okolnostima.

Zdravlje: Zdravlje je u stabilnom stanju, ali savjetuje se opuštanje kako bi se spriječio stres. Vrijeme je za male promjene u dnevnoj rutini koje mogu donijeti dugoročne koristi.