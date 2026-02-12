Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 12. 02. 2026.
Ljubav: Moguće je iznenadno otkriće o osobi koja vam je važna, što može promijeniti dinamiku vašeg odnosa. Budite otvoreni prema novim osjećajima.
Posao: Iako je dan izazovan, prepoznavanje vlastite vrijednosti donosi vam potrebnu motivaciju da nastavite naprijed. Uskoro će stići nagrada za vaš trud.
Zdravlje: Energija će biti na visokom nivou, no pažljivo slušajte tijelo i ne forsirajte ga previše. Povremeni odmor bit će ključan.
