Dnevni horoskop, Bik, 12. 02. 2026.

Ljubav: Moguće je iznenadno otkriće o osobi koja vam je važna, što može promijeniti dinamiku vašeg odnosa. Budite otvoreni prema novim osjećajima.

Posao: Iako je dan izazovan, prepoznavanje vlastite vrijednosti donosi vam potrebnu motivaciju da nastavite naprijed. Uskoro će stići nagrada za vaš trud.

Zdravlje: Energija će biti na visokom nivou, no pažljivo slušajte tijelo i ne forsirajte ga previše. Povremeni odmor bit će ključan.