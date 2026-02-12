Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 12. 02. 2026.
Ljubav: Emocionalne barijere se počinju razbijati. Možda ćete osjetiti potrebu za većom intimnošću s partnerom, što može ojačati vašu vezu.
Posao: Danas će se pojaviti prilika za unapređenje, no važno je da odaberete pravi trenutak za njezino ostvarenje. Strpljenje je ključno.
Zdravlje: Na zdravlje može utjecati preopterećenje, stoga je odmor nužan. Razmislite o balansiranju svojih aktivnosti za dugoročno dobrobit.
