Dnevni horoskop, Djevica, 12. 02. 2026.

Ljubav: Emocionalne barijere se počinju razbijati. Možda ćete osjetiti potrebu za većom intimnošću s partnerom, što može ojačati vašu vezu.

Posao: Danas će se pojaviti prilika za unapređenje, no važno je da odaberete pravi trenutak za njezino ostvarenje. Strpljenje je ključno.

Zdravlje: Na zdravlje može utjecati preopterećenje, stoga je odmor nužan. Razmislite o balansiranju svojih aktivnosti za dugoročno dobrobit.