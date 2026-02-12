Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 12. 02. 2026.
Ljubav: Vaš odnos s partnerom prolazi kroz fazu emocionalne dubine. Neka vaša povezanost bude vođena povjerenjem i razumijevanjem.
Posao: Moguće su promjene u vašem radnom okruženju koje zahtijevaju prilagodbu, no donijet će vam dugoročne koristi. Ostanite fleksibilni.
Zdravlje: Na zdravlje bi mogao utjecati nagomilani stres. Preporučuje se kraći odmor i uravnoteženje emocionalnih i fizičkih potreba.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GODINU DANA BORBE /
Kosovo dobilo novu vladu! Kurti najavio: 'Investirat ćemo milijardu eura u obranu'
'VRLO JEDNOSTAVNO' /
Zelenski o izborima u Ukrajini: 'Napravite ovo i bit će izbora'