Dnevni horoskop, Rak, 12. 02. 2026.

Ljubav: Vaš odnos s partnerom prolazi kroz fazu emocionalne dubine. Neka vaša povezanost bude vođena povjerenjem i razumijevanjem.

Posao: Moguće su promjene u vašem radnom okruženju koje zahtijevaju prilagodbu, no donijet će vam dugoročne koristi. Ostanite fleksibilni.

Zdravlje: Na zdravlje bi mogao utjecati nagomilani stres. Preporučuje se kraći odmor i uravnoteženje emocionalnih i fizičkih potreba.