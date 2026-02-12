FREEMAIL
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 12. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 12. 02. 2026.
Foto:

Ljubav: Osjećate snažnu želju za bliskošću, no budite oprezni u načinima na koje izražavate svoje emocije. Partner može biti pod stresom.

Posao: Bit ćete suočeni s izazovima, ali uspješno ćete pronaći rješenja koja odgovaraju vašem profesionalnom razvoju. Moguće je priznanje za vaš rad.

Zdravlje: Osjećat ćete se iscrpljeno, stoga je važno posvetiti se opuštanju i revitalizaciji. Danas je povoljan dan za lagane fizičke aktivnosti.

