Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 02. 2026.

Ljubav: Prilike za duboku emocionalnu povezanost bit će prisutne, ali morate se otvoriti za ranjivost. Iskrenost će izgraditi temelje za jači odnos.

Posao: Vaš radni dan bit će ispunjen izazovima, ali ste dovoljno snažni da se nosite s njima. Iako će biti teško, izdržite jer ćete na kraju uspjeti.

Zdravlje: Zdravlje je u ravnoteži, no potrebno je pratiti kako se osjećate. Obazrivost prema previše iscrpljujućim aktivnostima bit će ključna.