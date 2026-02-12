Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 02. 2026.

Ljubav: Neki od vas će uočiti znakove ljubavi koje su do sada ignorirali. Bit će važno osvježiti vezu i pokazati partneru više pažnje.

Posao: Na poslu je potrebno donositi brze odluke, ali budite oprezni. Razmislite prije nego se potpuno posvetite novim projektima.

Zdravlje: Povećan stres može utjecati na vašu fizičku energiju. Potrudite se da se opustite, jer će to donijeti dugoročne benefite za vašu vitalnost.