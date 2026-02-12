Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 12. 02. 2026.
Ljubav: Danas dolazi do važnog razgovora koji bi mogao iz temelja promijeniti vaš pogled na ljubavni odnos. Budite iskreni, ali taktični.
Posao: Mogući su nesporazumi s kolegama, ali uspjet ćete ih razjasniti uz pomoć diplomatskog pristupa. Neka vaša komunikacija bude ključ uspjeha.
Zdravlje: Fokusirajte se na mentalno zdravlje. Kratka šetnja na svježem zraku bit će od velike pomoći za vašu energiju.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GODINU DANA BORBE /
Kosovo dobilo novu vladu! Kurti najavio: 'Investirat ćemo milijardu eura u obranu'
'VRLO JEDNOSTAVNO' /
Zelenski o izborima u Ukrajini: 'Napravite ovo i bit će izbora'