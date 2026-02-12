Dnevni horoskop, Vaga, 12. 02. 2026.

Ljubav: Danas dolazi do važnog razgovora koji bi mogao iz temelja promijeniti vaš pogled na ljubavni odnos. Budite iskreni, ali taktični.

Posao: Mogući su nesporazumi s kolegama, ali uspjet ćete ih razjasniti uz pomoć diplomatskog pristupa. Neka vaša komunikacija bude ključ uspjeha.

Zdravlje: Fokusirajte se na mentalno zdravlje. Kratka šetnja na svježem zraku bit će od velike pomoći za vašu energiju.