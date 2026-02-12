Dnevni horoskop, Jarac, 12. 02. 2026.

Ljubav: Biti ćete suočeni s problemima u odnosima, ali s malo strpljenja i pažnje, sve će doći na svoje mjesto. Ključ je u komunikaciji.

Posao: Danas će vam se otvoriti mogućnosti koje ćete moći iskoristiti za svoju karijeru. Nemojte se bojati riskirati, no postupajte promišljeno.

Zdravlje: Fizičko zdravlje je stabilno, no svakako se potrudite da se mentalno opustite. Preporučuje se balansiranje posla i osobnog života.