Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 12. 02. 2026.
Ljubav: Biti ćete suočeni s problemima u odnosima, ali s malo strpljenja i pažnje, sve će doći na svoje mjesto. Ključ je u komunikaciji.
Posao: Danas će vam se otvoriti mogućnosti koje ćete moći iskoristiti za svoju karijeru. Nemojte se bojati riskirati, no postupajte promišljeno.
Zdravlje: Fizičko zdravlje je stabilno, no svakako se potrudite da se mentalno opustite. Preporučuje se balansiranje posla i osobnog života.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GODINU DANA BORBE /
Kosovo dobilo novu vladu! Kurti najavio: 'Investirat ćemo milijardu eura u obranu'
'VRLO JEDNOSTAVNO' /
Zelenski o izborima u Ukrajini: 'Napravite ovo i bit će izbora'