Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 12. 02. 2026.
Ljubav: Vaš ljubavni život može proći kroz fazu introspekcije. Provedite više vremena s partnerom i dobit ćete jasniji uvid u vaše emocije.
Posao: Na poslovnom planu doći će do neočekivanih promjena koje će tražiti vašu fleksibilnost. Dajte sebi vremena da se prilagodite novim okolnostima.
Zdravlje: Dobro se osjećate, ali osjetite umor. Osvježite se laganom fizičkom aktivnošću koja će vas napuniti pozitivnom energijom.
