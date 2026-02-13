Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 13. 02. 2026.
Ljubav: Komunikacija postaje ključ razumijevanja. Izgovorene riječi imaju snažan odjek. U odnosima se otkrivaju skrivene sumnje. Privlačnost se temelji na mentalnoj povezanosti.
Posao: Dinamična atmosfera donosi mnoštvo informacija. Donose se brze odluke pod pritiskom rokova. Kreativne ideje nailaze na podršku. Potpisuju se važni dogovori.
Zdravlje: Mentalna iscrpljenost osjeća se krajem dana. Potrebno je povlačenje iz buke. Disanje i odmor donose olakšanje. Živčani sustav traži stabilizaciju.
