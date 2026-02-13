Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 13. 02. 2026.
Ljubav: Pojačane emocije stvaraju napetost koja se teško skriva. Iz prošlih odnosa izvlače se važne spoznaje. Strast je naglašena, ali i potreba za potvrdom. U zraku se osjeća neizrečena istina.
Posao: Neočekivane okolnosti traže brzu prilagodbu. Autoritet se dovodi u pitanje, ali se snaga karaktera jasno prepoznaje. Financijske teme dolaze u prvi plan. Donose se odluke koje mijenjaju tempo rada.
Zdravlje: Energija varira tijekom dana. Naglašena je potreba za unutarnjim balansom. Emocionalno pražnjenje pokazuje se ljekovitim. Tijelo šalje suptilne, ali važne signale.
