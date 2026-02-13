Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 13. 02. 2026.
Ljubav: Osjećaj sigurnosti postaje prioritet. U odnosima se traži stabilnost i konkretna potvrda osjećaja. Prošlost se nakratko vraća kroz misli. Intuicija otkriva tko je doista iskren.
Posao: Strpljenje donosi prednost u poslovnim pregovorima. Financijska situacija traži realan pristup. Vrijednost uloženog truda postaje vidljiva. Pokreću se razgovori o dugoročnim planovima.
Zdravlje: Potreban je mir i sporiji ritam. Naglašena je osjetljivost vrata i grla. Psihičko rasterećenje pokazuje se korisnim. Stabilnost dolazi kroz rutinu.
