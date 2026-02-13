FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 13. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 13. 02. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Traži se ravnoteža između davanja i primanja. Odnosi prolaze kroz suptilno preispitivanje. Šarm privlači nove poglede. Harmonija se gradi strpljenjem.

Posao: Diplomacija donosi prednost u konfliktima. Donose se odluke koje traže objektivnost. Suradnja postaje važnija od natjecanja. Financijska stabilnost jača kroz partnerstva.

Zdravlje: Psihički balans postaje prioritet. Napetost se osjeća u leđima. Potrebno je usporiti ritam. Estetski i ugodni prostori djeluju umirujuće.

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx