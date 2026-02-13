Dnevni horoskop, Vaga, 13. 02. 2026.

Ljubav: Traži se ravnoteža između davanja i primanja. Odnosi prolaze kroz suptilno preispitivanje. Šarm privlači nove poglede. Harmonija se gradi strpljenjem.

Posao: Diplomacija donosi prednost u konfliktima. Donose se odluke koje traže objektivnost. Suradnja postaje važnija od natjecanja. Financijska stabilnost jača kroz partnerstva.

Zdravlje: Psihički balans postaje prioritet. Napetost se osjeća u leđima. Potrebno je usporiti ritam. Estetski i ugodni prostori djeluju umirujuće.