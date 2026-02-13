Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 13. 02. 2026.
Ljubav: Traži se ravnoteža između davanja i primanja. Odnosi prolaze kroz suptilno preispitivanje. Šarm privlači nove poglede. Harmonija se gradi strpljenjem.
Posao: Diplomacija donosi prednost u konfliktima. Donose se odluke koje traže objektivnost. Suradnja postaje važnija od natjecanja. Financijska stabilnost jača kroz partnerstva.
Zdravlje: Psihički balans postaje prioritet. Napetost se osjeća u leđima. Potrebno je usporiti ritam. Estetski i ugodni prostori djeluju umirujuće.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
zaustavili lidera /
Arsenal prosuo bodove u Brentfordu, utrka za naslov se zakuhava!
HIT DANA /
Pas Bob Coveiro je 10 godina živio uz grob vlasnika: Zbog njega je donesen novi zakon