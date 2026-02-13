Dnevni horoskop, Djevica, 13. 02. 2026.

Ljubav: Analiziraju se sitni detalji odnosa. Perfekcionizam stvara tihu distancu. Uočavaju se obrasci koji se ponavljaju. Realnost zamjenjuje idealizaciju.

Posao: Preciznost donosi prednost. Uočavaju se propusti koje drugi zanemaruju. Organizacija rada postaje ključna. Dugoročni planovi dobivaju jasniji oblik.

Zdravlje: Probavni sustav osjetljivo reagira. Stres se zadržava u tijelu. Potrebna je umjerena rutina. Red i disciplina donose stabilnost.