Dnevni horoskop, Vodenjak, 13. 02. 2026.

Ljubav: Neobične emocije iznenađuju okolinu. Sloboda postaje važnija od forme. U odnosima se ruše stara pravila. Privlačnost se temelji na originalnosti.

Posao: Inovativne ideje dolaze u prvi plan. Suradnja s različitim ljudima donosi napredak. Neočekivani obrat mijenja planove. Financijska dobit dolazi iz novih izvora.

Zdravlje: Živčana napetost je naglašena. Potrebno je mentalno rasterećenje. Elektronički uređaji dodatno iscrpljuju. Mir i tišina vraćaju ravnotežu.