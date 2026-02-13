Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 13. 02. 2026.
Ljubav: Neobične emocije iznenađuju okolinu. Sloboda postaje važnija od forme. U odnosima se ruše stara pravila. Privlačnost se temelji na originalnosti.
Posao: Inovativne ideje dolaze u prvi plan. Suradnja s različitim ljudima donosi napredak. Neočekivani obrat mijenja planove. Financijska dobit dolazi iz novih izvora.
Zdravlje: Živčana napetost je naglašena. Potrebno je mentalno rasterećenje. Elektronički uređaji dodatno iscrpljuju. Mir i tišina vraćaju ravnotežu.
