Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 13. 02. 2026.
Ljubav: Strasti su duboke i intenzivne. Tajne emocije izlaze na površinu. Ljubomora se pojavljuje kao test povjerenja. Transformacija odnosa je u tijeku.
Posao: Fokus je snažan i nepokolebljiv. Otkrivaju se skrivene informacije. Financijski potezi nose rizik, ali i dobit. Strategija donosi prednost.
Zdravlje: Energija je snažna, ali nagla. Potrebno je izbjegavati iscrpljivanje. Detoksikacija donosi olakšanje. Psihička snaga nadvladava sumnje.
