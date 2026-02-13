Dnevni horoskop, Škorpion, 13. 02. 2026.

Ljubav: Strasti su duboke i intenzivne. Tajne emocije izlaze na površinu. Ljubomora se pojavljuje kao test povjerenja. Transformacija odnosa je u tijeku.

Posao: Fokus je snažan i nepokolebljiv. Otkrivaju se skrivene informacije. Financijski potezi nose rizik, ali i dobit. Strategija donosi prednost.

Zdravlje: Energija je snažna, ali nagla. Potrebno je izbjegavati iscrpljivanje. Detoksikacija donosi olakšanje. Psihička snaga nadvladava sumnje.