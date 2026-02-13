FREEMAIL
freemail
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 13. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 13. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se drže pod kontrolom. Stabilnost odnosa stavlja se ispred strasti. Povjerenje se gradi sporim koracima. Ozbiljnost donosi sigurnost.

Posao: Ambiciozni ciljevi dobivaju jasne konture. Ulaže se dodatni trud bez odustajanja. Autoritet se potvrđuje djelima. Financijska disciplina daje rezultate.

Zdravlje: Umor se nakuplja tiho. Potrebno je više sna. Kosti i zglobovi traže pažnju. Strpljenje donosi oporavak.

