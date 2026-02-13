FREEMAIL
Dnevni horoskop, Strijelac, 13. 02. 2026.

Ljubav: Potreba za slobodom dolazi do izražaja. U odnosima se traži iskrenost bez ograničenja. Neočekivani susret unosi uzbuđenje. Istina oslobađa napetost.

Posao: Planovi se šire prema novim horizontima. Pojavljuju se prilike iz inozemstva. Optimizam potiče kolege. Financijska slika postupno se poboljšava.

Zdravlje: Naglašena je potreba za kretanjem. Nemir se osjeća u tijelu. Boravak na otvorenom donosi olakšanje. Energija raste uz aktivnost.

