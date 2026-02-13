FREEMAIL
Ribe

Dnevni horoskop, Ribe, 13. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 13. 02. 2026.
Ljubav: Romantična energija obavija odnose. Idealizacija partnera dolazi do izražaja. U srcu se rađa nova nada. Intuicija vodi prema iskrenim osjećajima.

Posao: Kreativnost je naglašena i prepoznata. Inspiracija dolazi iz neočekivanih situacija. Financijska pitanja traže oprez. Intuitivne odluke pokazuju se točnima.

Zdravlje: Pojačana je osjetljivost na vanjske utjecaje. Umor se osjeća kroz sanjivost. Potrebna je regeneracija kroz odmor. Duhovna ravnoteža donosi snagu.

