Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 13. 02. 2026.
Ljubav: Romantična energija obavija odnose. Idealizacija partnera dolazi do izražaja. U srcu se rađa nova nada. Intuicija vodi prema iskrenim osjećajima.
Posao: Kreativnost je naglašena i prepoznata. Inspiracija dolazi iz neočekivanih situacija. Financijska pitanja traže oprez. Intuitivne odluke pokazuju se točnima.
Zdravlje: Pojačana je osjetljivost na vanjske utjecaje. Umor se osjeća kroz sanjivost. Potrebna je regeneracija kroz odmor. Duhovna ravnoteža donosi snagu.
