Rak

Dnevni horoskop, Rak, 14. i 15. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Rak, 14. i 15. 02. 2026.
Ljubav: Emocije će biti duboke i tihe. Osjetit će se potreba za povlačenjem u sigurno okruženje. Nečija pažnja donijet će toplinu. Prošle rane bit će dotaknute, ali bez boli.

Posao: Razmišljat će se o dugoročnim planovima. Obiteljske obaveze mogle bi utjecati na profesionalne misli. Intuicija će biti pouzdan vodič. Strpljenje će biti nagrađeno.

Zdravlje: Osjetljivost želuca mogla bi biti pojačana. Emocionalno stanje odrazit će se na tijelo. Potreba za odmorom bit će naglašena. Blagi umor nestat će uz mirno okruženje.

Snovi i vizije: Sanjat će se voda i mjesečina. Vizije će biti povezane s prošlim odnosima. Podsvijest će otpuštati stare strahove.

