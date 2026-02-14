Dnevni horoskop, Blizanci, 14. i 15. 02. 2026.

Ljubav: Komunikacija će biti u središtu odnosa. Jedna poruka mogla bi izazvati neočekivane emocije. Dvostruki osjećaji neće biti lako razriješeni. Igra riječi skrivala će dublju potrebu za bliskošću.

Posao: Pojavit će se zanimljiva informacija koja otvara nove perspektive. Ideje će dolaziti brzo, ali realizacija će čekati pravi trenutak. Razgovori će biti važniji od konkretnih poteza. Mentalna aktivnost bit će pojačana.

Zdravlje: Nervoza će se povremeno pojavljivati bez jasnog razloga. San bi mogao biti isprekidan. Potreba za kretanjem bit će izražena. Disanje će biti plitko u trenucima stresa.

Snovi i vizije: Snovi će biti fragmentirani i puni razgovora. U vizijama će se pojavljivati simboli raskrižja. Podsvijest će tražiti smjer.