Dnevni horoskop, Bik, 14. i 15. 02. 2026.

Ljubav: Sigurnost će biti važnija od strasti. Netko će pokazati privrženost kroz male, ali značajne geste. Prošlost će se kratko provući kroz misli. Stabilnost će biti cijenjena više nego dramatične izjave.

Posao: Financijske teme ponovno će se otvoriti u razgovoru. Bit će razmatrane nove mogućnosti zarade. Oprez će dominirati nad rizikom. Planovi će se slagati polako, ali temeljito.

Zdravlje: Osjetit će se potreba za fizičkom udobnošću. Tijelo će reagirati na promjene vremena. Lagana tromost mogla bi biti prisutna. Unutarnji mir donijet će vidljivo olakšanje.

Snovi i vizije: Sanjat će se poznata mjesta iz djetinjstva. Vizije će biti vezane uz dom i sigurnost. U podsvijesti će se graditi osjećaj trajnosti.