Dnevni horoskop, Jarac, 14. i 15. 02. 2026.

Ljubav: Ozbiljnost će dominirati emocijama. Stabilnost će biti važnija od prolaznih strasti. Jedna izjava imat će dugoročan značaj. Povjerenje će se graditi postupno.

Posao: Planovi za budućnost bit će razrađivani u tišini. Ambicija neće biti skrivena. Odgovornost će biti naglašena. Jedan cilj bit će bliži ostvarenju.

Zdravlje: Umor će biti posljedica dugotrajnog napora. Potreba za kvalitetnim snom bit će izražena. Kosti i zglobovi tražit će pažnju. Discipliniran pristup donijet će stabilnost.

Snovi i vizije: Snovi će biti vezani uz planine i uspone. Vizije će prikazivati vrh cilja. Podsvijest će graditi strategiju.