Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 14. i 15. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 14. i 15. 02. 2026.
Foto:

Ljubav: Strast će biti naglašena, ali i potreba za divljenjem. Nečija pohvala imat će snažan učinak. Ego će biti osjetljiv na sitne kritike. Toplina će se širiti kroz iskren osmijeh.

Posao: Razmišljat će se o osobnom napretku. Jedna prilika mogla bi biti u pripremi iza kulisa. Ambicija će biti vidljiva svima. Planovi će se slagati s dozom samopouzdanja.

Zdravlje: Energija će biti snažna, ali promjenjiva. Srce će reagirati na emocionalne podražaje. Potreba za kretanjem bit će izražena. Kratki predah donijet će ravnotežu.

Snovi i vizije: Snovi će biti ispunjeni svjetlom i pozornicom. Vizije će prikazivati uspjeh. U podsvijesti će rasti potreba za priznanjem.

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
