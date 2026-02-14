Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 14. i 15. 02. 2026.
Ljubav: Detalji će biti primijećeni i analizirani. Sitnica će imati veći značaj nego što se čini. Emocije će biti suzdržane, ali iskrene. Povjerenje će se graditi tiho.
Posao: Planiranje će donijeti osjećaj kontrole. Bit će razmatrane nove metode rada. Kritičko razmišljanje bit će pojačano. Jedna pogreška iz prošlosti bit će ispravljena u mislima.
Zdravlje: Napetost u mišićima mogla bi se pojaviti. Psihički umor bit će izraženiji od fizičkog. Potreba za rutinom bit će naglašena. Mir će biti pronađen u redu.
Snovi i vizije: Sanjat će se brojevi i simboli reda. Vizije će prikazivati rješenja. Podsvijest će slagati planove.
