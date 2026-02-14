FREEMAIL
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 14. i 15. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 14. i 15. 02. 2026.
Ljubav: Strasti će biti duboke i intenzivne. Tajne emocije mogle bi izaći na površinu. Pogledi će govoriti više od riječi. Intuicija će otkriti skrivene namjere.

Posao: Analizirat će se situacija iz drugog kuta. Jedna informacija bit će čuvana za pravi trenutak. Strategija će biti važnija od brzine. Unutarnja snaga bit će naglašena.

Zdravlje: Psihička energija bit će snažna. Tijelo će reagirati na emocionalne oscilacije. Potreba za detoksom bit će izražena. Duboko disanje donijet će olakšanje.

Snovi i vizije: Snovi će biti misteriozni i simbolični. Vizije će prikazivati transformaciju. Podsvijest će raditi na otpuštanju starog.

