Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 14. i 15. 02. 2026.
Ljubav: Balans će biti tražen između želja i realnosti. Jedan odnos dobit će novu dimenziju kroz iskren razgovor. Neodlučnost će kratko trajati. Harmonija će ponovno biti uspostavljena.
Posao: Suradnja će biti naglašena. Diplomatija će donijeti prednost. Bit će razmatrane dvije opcije. Estetski dojam imat će važnu ulogu.
Zdravlje: Unutarnji nemir mogao bi se pojaviti bez razloga. Potreba za ljepotom i skladom bit će izražena. Tijelo će reagirati na stres kroz napetost vrata. Smirenje će doći kroz tišinu.
Snovi i vizije: Snovi će biti romantični i simbolični. U vizijama će se pojavljivati mostovi. Podsvijest će tražiti ravnotežu.
