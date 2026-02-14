Dnevni horoskop, Strijelac, 14. i 15. 02. 2026.

Ljubav: Sloboda će biti važna tema. Neočekivan susret mogao bi probuditi uzbuđenje. Emocije će biti izražene otvoreno. Optimizam će obojiti odnos.

Posao: Razmišljat će se o novim horizontima. Planovi za putovanje ili edukaciju bit će aktualni. Ideali će biti naglašeni. Ograničenja će se doživljavati kao izazov.

Zdravlje: Energija će biti visoka. Potreba za kretanjem bit će izražena. Nemir će nestajati kroz aktivnost. Duh će biti snažniji od tijela.

Snovi i vizije: Sanjat će se daleki krajevi. Vizije će prikazivati otvorene prostore. Podsvijest će tražiti širenje.