Dnevni horoskop, Ribe, 14. i 15. 02. 2026.
Ljubav: Romantika će biti naglašena. Emocije će se osjećati dublje nego inače. Jedan pogled probudit će maštu. Suosjećanje će biti pojačano.
Posao: Intuicija će voditi kroz poslovne misli. Kreativna ideja bit će razrađivana u tišini. Granice između realnosti i mašte bit će tanke. Inspiracija će dolaziti iznutra.
Zdravlje: Osjetljivost će biti izražena. Umor će se pojavljivati naglo. Potreba za snom bit će naglašena. Unutarnji mir donijet će olakšanje.
Snovi i vizije: Snovi će biti živi i puni boja. Vizije će prikazivati more i dubine. Podsvijest će slati poruke kroz simbole.
