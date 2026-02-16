FREEMAIL
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 16. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Rak, 16. 02. 2026.
Ljubav: Emocije su naglašene i duboke. U vezama se traži potvrda sigurnosti. Prošlost se nakratko vraća kroz sjećanja. Toplina bliske osobe donosi olakšanje.

Posao: Intuicija vodi kroz izazovne situacije. Suradnje dobivaju stabilniji oblik. Financijske brige postupno se smanjuju. Diskretni napredak postaje vidljiv.

Zdravlje: Osjetljivost je izraženija nego inače. Potrebno je više mira. Emocionalna ravnoteža utječe na fizičko stanje. Unutarnji sklad jača.

