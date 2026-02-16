Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 16. 02. 2026.
Ljubav: Komunikacija postaje ključ razumijevanja. Neočekivana poruka može promijeniti raspoloženje. U odnosima se otvara prostor za iskrenost. Dvostruke misli polako nestaju.
Posao: Informacije dolaze iz više smjerova. Brze reakcije donose prednost. Kreativne ideje nailaze na podršku. Atmosfera potiče mentalnu aktivnost.
Zdravlje: Um je aktivniji nego tijelo. Moguća je lagana iscrpljenost. Potreba za mentalnim rasterećenjem postaje očita. Fokus se vraća uz kraće pauze.
