Dnevni horoskop, Blizanci, 16. 02. 2026.

Ljubav: Komunikacija postaje ključ razumijevanja. Neočekivana poruka može promijeniti raspoloženje. U odnosima se otvara prostor za iskrenost. Dvostruke misli polako nestaju.

Posao: Informacije dolaze iz više smjerova. Brze reakcije donose prednost. Kreativne ideje nailaze na podršku. Atmosfera potiče mentalnu aktivnost.

Zdravlje: Um je aktivniji nego tijelo. Moguća je lagana iscrpljenost. Potreba za mentalnim rasterećenjem postaje očita. Fokus se vraća uz kraće pauze.