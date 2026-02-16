FREEMAIL
Dnevni horoskop, Bik, 16. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 16. 02. 2026.
Ljubav: Sigurnost postaje važnija od uzbuđenja. U vezama se traži stabilnost i dosljednost. Netko pokazuje osjećaje konkretnim postupcima. Osjećaj pripadnosti donosi mir.

Posao: Strpljenje donosi rezultate koji su dugo priželjkivani. Financijska situacija ulazi u fazu stabilizacije. Uočava se trud koji je ranije bio zanemaren. Odluke se donose promišljeno.

Zdravlje: Naglašena je potreba za odmorom. Tijelo traži sporiji ritam. Unutarnja napetost se smanjuje boravkom u miru. Osjećaj snage postupno se vraća.

