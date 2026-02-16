Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 16. 02. 2026.
Ljubav: Teži se harmoniji i ravnoteži. Odnosima se pristupa diplomatski. Moguće je iznenadno razrješenje nesporazuma. Privlačnost je naglašena.
Posao: Suradnje se razvijaju u pozitivnom smjeru. Pregovori donose konkretne rezultate. Financijska situacija zahtijeva dodatnu pažnju. Odluke se donose odmjereno.
Zdravlje: Unutarnja ravnoteža je prioritet. Potreba za estetskim i emocionalnim skladom raste. Stres se smanjuje uz mirno okruženje. Osjećaj lakoće se pojačava.
