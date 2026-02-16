Dnevni horoskop, Vaga, 16. 02. 2026.

Ljubav: Teži se harmoniji i ravnoteži. Odnosima se pristupa diplomatski. Moguće je iznenadno razrješenje nesporazuma. Privlačnost je naglašena.

Posao: Suradnje se razvijaju u pozitivnom smjeru. Pregovori donose konkretne rezultate. Financijska situacija zahtijeva dodatnu pažnju. Odluke se donose odmjereno.

Zdravlje: Unutarnja ravnoteža je prioritet. Potreba za estetskim i emocionalnim skladom raste. Stres se smanjuje uz mirno okruženje. Osjećaj lakoće se pojačava.