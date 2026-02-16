FREEMAIL
Lav

Dnevni horoskop, Lav, 16. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 16. 02. 2026.
Ljubav: Pažnja okoline usmjerena je prema vama. Strasti se bude spontano. U odnosima se traži jasnoća. Ponos igra važnu ulogu u donošenju odluka.

Posao: Prepoznaje se trud uložen proteklih tjedana. Autoritet dolazi do izražaja. Financijska situacija pokazuje znakove rasta. Samopouzdanje se povećava.

Zdravlje: Razina energije je stabilna. Potrebno je više kretanja. Napetost se oslobađa kroz aktivnost. Vitalnost se osjeća tijekom dana.

