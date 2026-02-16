Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 16. 02. 2026.
Ljubav: Analiza osjećaja postaje neizbježna. Sitni detalji dobivaju na važnosti. U odnosima se traži iskrenost bez uljepšavanja. Razum prevladava nad impulsom.
Posao: Organizacija donosi mir. Planovi se precizno razrađuju. Suradnici cijene pedantnost. Financije se drže pod kontrolom.
Zdravlje: Moguća je blaga napetost u tijelu. Potreban je balans između rada i odmora. Psihički pritisak postupno slabi. Stabilnost se vraća uz rutinu.
