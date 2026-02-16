Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 16. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se pokazuju suzdržano. Stabilnost je važnija od romantike. U odnosima se cijeni lojalnost. Tiha podrška ima veliku vrijednost.
Posao: Ambicije su jasno definirane. Dugoročni ciljevi dobivaju konkretniji oblik. Financijska disciplina donosi sigurnost. Autoritet se gradi strpljenjem.
Zdravlje: Tijelo traži odmor od napetosti. Moguća je lagana iscrpljenost. Potrebno je više sna. Snaga se vraća postupno.
