Dnevni horoskop, Jarac, 16. 02. 2026.

Ljubav: Emocije se pokazuju suzdržano. Stabilnost je važnija od romantike. U odnosima se cijeni lojalnost. Tiha podrška ima veliku vrijednost.

Posao: Ambicije su jasno definirane. Dugoročni ciljevi dobivaju konkretniji oblik. Financijska disciplina donosi sigurnost. Autoritet se gradi strpljenjem.

Zdravlje: Tijelo traži odmor od napetosti. Moguća je lagana iscrpljenost. Potrebno je više sna. Snaga se vraća postupno.