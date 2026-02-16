Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 16. 02. 2026.
Ljubav: Strasti su intenzivne i duboke. U odnosima se traži potpuna iskrenost. Tajne izlaze na površinu. Emocionalna transformacija je u tijeku.
Posao: Fokus je snažan i nepokolebljiv. Rješavaju se dugotrajni problemi. Financijske odluke nose dugoročne posljedice. Autoritet se potvrđuje djelima.
Zdravlje: Psihička snaga je naglašena. Tijelo reagira na unutarnje napetosti. Potrebno je više odmora. Energija se obnavlja kroz tišinu.
