Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 02. 2026.
Ljubav: Želja za slobodom je izražena. U odnosima se traži iskren razgovor. Neočekivani susret budi optimizam. Srce traži avanturu.
Posao: Otvaraju se nove mogućnosti. Ideje se razvijaju brzo. Financijski planovi dobivaju širu perspektivu. Entuzijazam potiče napredak.
Zdravlje: Razina energije je promjenjiva. Potreba za kretanjem je izražena. Mentalna jasnoća dolazi kroz aktivnost. Optimizam jača imunitet.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SVESTRANA PJEVAČICA ANANDA /
Zvuči čudno, ali da... Na Dori je publika najmanje glasova dala - Dori...
ZADNJE MJESTO /
Broj glasova nekima nije bio po volji: Tko je najveći gubitnik ovogodišnje Dore?