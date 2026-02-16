Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 16. 02. 2026.
Ljubav: Naglašena je potreba za autentičnošću. U odnosima se ruše stare granice. Iznenađenje unosi svježinu. Sloboda postaje temelj povezanosti.
Posao: Inovativne ideje dolaze do izražaja. Okolina pokazuje interes za drugačije pristupe. Financije zahtijevaju realan pogled. Neočekivani preokret mijenja planove.
Zdravlje: Mentalna aktivnost je pojačana. Potrebno je smanjiti unutarnji nemir. Kratki predah donosi jasnoću. Energija se stabilizira.
