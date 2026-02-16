Još jedna ozljeda na ZOI: Hitna je morala na teren, objavljena je teška dijagnoza
Fiala je ozlijeđen tijekom poraza Švicarske od Kanade
Švicarski hokejaš Kevin Fiala morat će propustiti ostatak sezone zbog loma noge na nekoliko mjesta u dvoboju s Kanadom na ZOI, objavio je njegov NHL tim Los Angeles Kings.
Fiala je ozlijeđen tijekom poraza Švicarske od Kanade (1-5) u petak, kada je Tom Wilson pao na njega cijelom težinom nakon sudara s ogradom. 29-godišnjak je ležao na ledu, a liječile su ga medicinske službe obje reprezentacije i hitna pomoć u u dvorani Milanu.
Njegova ozljeda nije samo veliki udarac za nade Švicaraca na Olimpijskim igrama, već i za momčad Los Angeles Kings. Švicarci su na Zimskim olimpijskim igrama završili drugi iza Kanade u skupini A i u utorak će odigrati dodatnu utakmicu za plasman u četvrtfinale olimpijskog turnira protiv Italije. Pobjednik će se suočiti s Finskom za mjesto u polufinalu.
Fiala, koji je prešao u Kingse uoči sezone 2022./23., ove je sezone za njih postigao 18 golova i 22 asistencije u 56 utakmica. Prije dolaska u Kaliforniju igrao je za Minnesotu i Nashville, koji su ga odabrali kao 11. na draftu 2014. godine.
