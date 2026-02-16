Još jedna ozljeda na ZOI: Hitna je morala na teren, objavljena je teška dijagnoza

Švicarski hokejaš Kevin Fiala morat će propustiti ostatak sezone zbog loma noge na nekoliko mjesta u dvoboju s Kanadom na ZOI, objavio je njegov NHL tim Los Angeles Kings.

Fiala je ozlijeđen tijekom poraza Švicarske od Kanade (1-5) u petak, kada je Tom Wilson pao na njega cijelom težinom nakon sudara s ogradom. 29-godišnjak je ležao na ledu, a liječile su ga medicinske službe obje reprezentacije i hitna pomoć u u dvorani Milanu.

Foto: Dyck Darryl/CP/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Njegova ozljeda nije samo veliki udarac za nade Švicaraca na Olimpijskim igrama, već i za momčad Los Angeles Kings. Švicarci su na Zimskim olimpijskim igrama završili drugi iza Kanade u skupini A i u utorak će odigrati dodatnu utakmicu za plasman u četvrtfinale olimpijskog turnira protiv Italije. Pobjednik će se suočiti s Finskom za mjesto u polufinalu.

Fiala, koji je prešao u Kingse uoči sezone 2022./23., ove je sezone za njih postigao 18 golova i 22 asistencije u 56 utakmica. Prije dolaska u Kaliforniju igrao je za Minnesotu i Nashville, koji su ga odabrali kao 11. na draftu 2014. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Vonn se javila iz bolničkog kreveta i otkrila svoje zdravstveno stanje