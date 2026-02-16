Sanjamo čudo: Sva trojica hrvatskih skijaša u posljednjoj disciplini na ZOI

Zimske olimpijske igre 2026. Slalom (M)

10:00/13:30

Uživo

- Utrka počinje u 10 sati. Ovo je startna lista.

Foto: Screenshot/fis

Najava

Alpski skijaši završavaju svoj nastup na Zimskim olimpijskim igrama. Ostao je još samo slalom. Za nas to znači nastup sve trojice naših skijaša.

Samuel Kolega imat će startni broj 21, Filip Zubčić koji je u veleslalomu bio 14., startat će 25., a Istok Rodeš 32. U Bormiju smo do sada gledali spust, superveleslalom, timsku kombinaciju i veleslalom te nam je ostao još samo slalom.

Slalom staza je konfiguracijski prilično jednostavna, počinje kratkom strminom, a nakon toga je prilična ravnica uz par valova. Podloga bi trebala biti nešto teža i tvrđa nego na kombinacijskom slalomu.

Čak 96 skijaša je na startu. Prva vožnja počinje u 10 sati, a druga u 13:30.

