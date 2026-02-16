FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLALOM /

Sanjamo čudo: Sva trojica hrvatskih skijaša u posljednjoj disciplini na ZOI

Sanjamo čudo: Sva trojica hrvatskih skijaša u posljednjoj disciplini na ZOI
×
Foto: Vegard GrŘtt/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia

Tekstualni prijenos slaloma možete pratiti na portalu Net.hr

16.2.2026.
7:04
Sportski.net
Vegard GrŘtt/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zimske olimpijske igre 2026. Slalom (M)

10:00/13:30

Uživo

- Utrka počinje u 10 sati. Ovo je startna lista. 

Sanjamo čudo: Sva trojica hrvatskih skijaša u posljednjoj disciplini na ZOI
Foto: Screenshot/fis

Najava

Alpski skijaši završavaju svoj nastup na Zimskim olimpijskim igrama. Ostao je još samo slalom. Za nas to znači nastup sve trojice naših skijaša.

Samuel Kolega imat će startni broj 21, Filip Zubčić koji je u veleslalomu bio 14., startat će 25., a Istok Rodeš 32. U Bormiju smo do sada gledali spust, superveleslalom, timsku kombinaciju i veleslalom te nam je ostao još samo slalom.

Slalom staza je konfiguracijski prilično jednostavna, počinje kratkom strminom, a nakon toga je prilična ravnica uz par valova. Podloga bi trebala biti nešto teža i tvrđa nego na kombinacijskom slalomu. 

Čak 96 skijaša je na startu. Prva vožnja počinje u 10 sati, a druga u 13:30. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka nam je otkrila dio razgovora s legendarnom Brignone: 'Savjetovala mi je jednu stvar'

Zimske Olimpijske Igre 2026SlalomBormioIstok RodešFilip ZubčićSamuel KolegaUživo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx