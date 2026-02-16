Iza smrti glavnog Putinovog neprijatelja stoji tajni laboratorij: Nisu stvorili samo Novičok

Vjeruje se da tajni ruski institut za istraživanje otrova stoji iza rijetkog žabljeg otrova koji je ubio glavnog neprijatelja Vladimira Putina, Alekseja Navaljnog. U institutu je razvijen i nervni otrov Novičok. Do uzroka smrti Navaljnog došla je Velika Britanija i saveznici analizom uzoraka pronađenih na njegovom tijelu. Zaključili su da je za smrt oporbenog vođe odgovorna Rusija. Znanstvenici iz Porton Downa identificirali su Epibatidin - snažan neurotoksin pronađen u južnoameričkim otrovnim žabama - u uzorcima povezanim s Navaljnim, piše Metro.co.uk.

Sada se pozornost usmjerila na tajni ruski laboratorij GosNIIOKhT koji, čini se, radi na dobivanju otrova više od desetljeća. Navaljni je umro u sibirskoj kaznionici 2024. godine u dobi od 47 godina, nakon što je predsjednika optužio za korupciju. Ruske vlasti i dalje odlučno poriču bilo kakvu umiješanost u njegovu smrt i nazivaju tvrdnje "zapadnjačkom propagandnom prijevarom".

Međutim, Ministarstvo vanjskih poslova reklo je da ne postoji nevino objašnjenje za pronalazak toksina Epibatidina na tijelu Navaljnog. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva prethodno je Rusiju okrivila za pokušaj atentata na bivšeg špijuna Sergeja Skripala i njegovu kćer Juliju u Salisburyju u ožujku 2018., upotrebom nervnog otrova Novičok.

'Dom obitelji' nervnih otrova

Sada se ispostavilo da je toksin koji je ubio Navaljnog mogao poticati iz istog laboratorija kao i Novičok. Državni istraživački institut za organsku kemiju i tehnologiju, nazvan GosNIIOKhT, široko se opisuje kao "dom obitelji" živčanih otrova Novičok.

Međutim, još 2013. godine zaposlenici GosNIIOKhT-a objavili su znanstveni rad u kojem opisuju "preparativnu metodu za dobivanje analgetika epibatidina". Dvije godine kasnije, stručnjaci za otrove objavili su detalje o "kromatografskom određivanju mikrokoličina epibatidina i njegovog biomarkera u krvnoj plazmi". Objavili su i još jedan znanstveni rad u kojem predlažu "sintezu strukturnih analoga epibatidina".

Bivši kemičar GosNIIOKhT-a koji je otkrio tajni program Novičok rekao je da bi ruski stručnjaci bili u potpunosti sposobni proizvesti žablji toksin.

Vil Mirzajanov (90), koji živi u egzilu, rekao je:

"Tamo su sintetizirali vrlo složene spojeve, a ovaj otrov, pogledao sam formulu, nije kompliciran. Može se lako sintetizirati. Mislim da može ući u tijelo na razne načine: putem hrane, vode, kroz kožu". Voditelj laboratorijskog kompleksa, dr. Aleksander Kutkin, nedavno je imao rođendansku zabavu, pozvavši vodeće osobe u ruskoj mreži stručnjaka za trovanje, prema riječima ruskog istraživačkog novinara Sergeja Kaneva.

Pod sankcijama od 2018.

Institut GosNIIOKhT stavljen je pod sankcije EU-a i Sjedinjenih Država nakon što je povezan s trovanjima u Salisburyju 2018. godine. Živčni agens dopremljen je iz Rusije u Veliku Britaniju u lažnoj bočici parfema Nina Ricci, ubio je Dawn Sturgess, koja se nesvjesno poprskala njime prije nego što se srušila u svom stanu u Amesburyju.

Novičok je također korišten u pokušaju trovanja Navaljnog 2020. godine. Britanska stručnjakinja za toksikologiju Jill Johnson opisala je upotrebu epibatidina kao "nevjerojatno rijedak način trovanja osobe".

"200 puta je jači od morfija... Uz pravilno odabranu dozu, može uzrokovati trzanje mišića, paralizu, konvulzije, usporavanje otkucaja srca, respiratorni zastoj i na kraju - smrt", objasnila je.

Udovica Navaljnog, Julija Navaljna, rekla je:

"Znanstvenici iz pet europskih zemalja utvrdili su: moj suprug Aleksej Navaljni otrovan je epibatidinom, jednim od najsmrtonosnijih otrova na zemlji. Bila sam sigurna da je moj suprug otrovan, od prvog dana, ali sada postoje dokazi: Putin je ubio Alekseja kemijskim oružjem".

Dodatne sankcije za Rusiju?

Ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper predložila je da bi se Rusiji mogle nametnuti nove sankcije nakon njihovih zaključaka o smrti Navaljnog. Na pitanje kakve bi bile posljedice optužbe, Yvette Cooper je rekla:

"Nastavljamo razmatrati koordinirano djelovanje, uključujući povećanje sankcija ruskom režimu. Kao što znate, ovo provodimo kao dio našeg odgovora na brutalnu invaziju na Ukrajinu, gdje se također približavamo četvrtoj godišnjici te invazije. Vjerujemo da nas partnerstva koja gradimo u inozemstvu čine jačima kod kuće. Djelujući uz naše europske saveznike, uz saveznike diljem svijeta, održavamo taj pritisak na ruski režim", rekla je.

Odgovarajući na izjavu o smrti Navaljnog, glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je:

"Kada rezultati ispitivanja budu dostupni i formule za tvari budu otkrivene, komentirat ćemo u skladu s tim. Do tada, sve takve tvrdnje su samo propaganda usmjerena na odvraćanje pozornosti od gorućih zapadnih pitanja", rekla je.

Rusko veleposlanstvo u Londonu reklo je kako su navikli na "slaboumnost zapadnih izmišljača".

"Tko biste trebali biti da povjerujete u ove gluposti o žabi?", dodali su.

