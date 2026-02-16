Poznati otvorili srce o unucima: Mia Begović priznala neobičan glumački zahtjev male Mabel

U rasprodanom klubu SAX! održana je nova epizoda 13. sezone talk-showa Ženska priča posvećena ljubavi prema unucima. Voditeljica i spisateljica Marijana Perinić (47) ugostila je istaknute bake i djedove iz javnog života, a večer je obilježila niz toplih i iskrenih priča o obitelji.

Emotivne ispovijesti poznatih baka i djedova

Hrvatska kazališna i filmska glumica Mia Begović (63) govorila je o svakodnevici s unukom Mabel, za koju kaže da je iznimno znatiželjna i spretna u kućanskim zadacima. Istaknula je kako djevojčica često “iskorištava” bakin glumački talent, pa joj je nedavno satima morala glumiti pingvina. Begović je priznala da ju je dolazak unuke silno razveselio te da ju je, kako kaže, i pomladio. Naglasila je i da se kao baka ne nameće, već nastoji biti podrška svojoj kćeri Maji Leni.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Glumica je trenutačno aktivna u brojnim predstavama u Satiričko kazalište Kerempuh, a publika i dalje pokazuje interes za njezinu monodramu “Sve što sam prešutjela”. U privatnom životu, dodaje, više ne želi prešutjeti neistinu, a slobodne dane najradije provodi uređujući dom.

Snažni trenuci i obiteljske vrijednosti

Hrvatski vaterpolist i olimpijski pobjednik Dubravko Šimenc (59) prisjetio se trenutka kada je postao djed, opisujući ga jednim od najemotivnijih u životu. Posebno ga je dirnulo kada je unučica Tonka prvi put izgovorila “Dudo”. Istaknuo je važnost obiteljskih okupljanja i tradicije te priznao da, unatoč ljubavi prema kuhanju u obitelji, sam nije vješt u kuhinji.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Hrvatska poduzetnica i influencerica Danijela Dvornik (59) opisala je aktivan život na Braču i dinamične dane s unukama Balie Dee i Lumi Wren. Naglašava da je rutina ključna, ali priznaje da se nakon njihova odlaska mora dobro odmoriti. Uz humor je dodala kako bi se ponovno udala samo kada bi je netko zaprosio.

Glazba, obitelj i bezuvjetna ljubav

Hrvatski pjevač i kantautor Željko Krušlin Kruška (69) govorio je o snažnoj povezanosti s troje unučadi te istaknuo da vrijeme s njima stavlja ispred svih obveza. Tijekom večeri izveo je nekoliko svojih hitova i podsjetio publiku koliko su obiteljski odnosi važni.

Među uzvanicima bila je i hrvatska jazz i rock pjevačica Zdenka Kovačiček (82), koja je došla podržati sudionike i podijeliti vlastito iskustvo bake. Večer je zaključena porukom da je ljubav prema unucima posebna, smirenija i manje opterećena brigom, ali jednako snažna i duboka. Prihod od ulaznica doniran je humanitarnoj udruzi Europa Donna Hrvatska.

