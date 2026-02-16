Luka Modrić se oglasio i raspametio navijače, pazite što je objavio

Milan je prošloga petka na gostovnju pobijedio Pisu u 25. kolu Serie A, a kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bio je strijelac pobjedničkog pogotka za 2-1.

Ispisao je tim golom Luka povijest jer je postao treći najstariji strijelac ikada u Serie A, a dva dana nakon utakmice oglasio se na društveni mrežama.

Foto: /IPA/Sipa Press/Profimedia

Uz više fotografija s utakmice protiv Pise Modrić je poslao sljedeću poruku:

"Nastavljamo se boriti i ne odustajemo. Forza Milan".

Odmah nakon što je to objavio, Modriću su se javili brojni fanovi koji su ga hvalili, nazivali ga maestrom, najboljim u povijesti i davali mu slične pohvale.

Modrićev Milan nalazi se na drugom mjestu ljestvice Serie A, s osam bodova manje, ali i utakmicom manje od prvoplasiranog Intera.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Vonn se javila iz bolničkog kreveta i otkrila svoje zdravstveno stanje