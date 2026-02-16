Stopalo i gležanj su dijelovi tijela koje najviše zanemarujemo, evo kako se mogu liječiti različite tegobe

Stopalo i gležanj jednako su važan zglob kao svaki drugi. Makar se bez njih ne možemo uopće pravilno kretati, svejedno ih zanemarujemo. Stopala i gležanj su kontinuirano pod pritiskom brojnih svakodnevnih faktora poput fizičke aktivnosti, vrste posla s kojom se bavimo, pa čak i kvalitete obuće.

Kako pravilno brinuti o njima, prepoznati prve znakove problema i kada potražiti stručnu pomoć, otkriva nam Domagoj Perković, dr. med., specijalist ortoped iz Specijalne bolnice Arithera. Zahvaljujući velikom iskustvu, međunarodnim edukacijama te suvremenim kirurškim tehnikama, dr. Perković danas svojim znanjima i iskustvom doprinosi medicinskoj zajednici kao autor i predavač na međunarodnim stručnim skupovima te je instruktor na europskim kirurškim tečajevima naprednih tehnika operacije stopala i gležnja. Njegov uži interes obuhvaćaju kompleksne rekonstrukcije stopala i potkoljenice kod neuroloških bolesti, teških ozljeda i prirođenih deformiteta.

Foto: Matija Fekeža

Stopalo i gležanj kompleksniji su nego što mislimo

Kirurgija stopala i gležnja je područje koje se dinamično razvija, a dr. Domagoj Perković jedan je od rijetkih domaćih i regionalnih ortopeda koji se upravo posvetio njihovoj kompleksnoj anatomiji. Dr. Perković tijekom karijere nije planirao usko usmjerenje, ali ga je počela fascinirati složenost anatomije stopala.

„Stopalo je izrazito sofisticirane strukture. Kada ga istinski razumijete, tek tada razumijete kako individualno pristupiti svakom pacijentu“, ističe dr. Perković.

Foto: Matija Fekeža

U sklopu Specijalne bolnice Arithera, jedne od najpoznatijih regionalnih centara za ortopedsko liječenje i kirurgiju, dr. Perković provodi specijalističke preglede u Zagrebu i Dubrovniku, gdje nakon opsežne dijagnostike s pacijentima definira najbolju metodu liječenja. Uz konzervativno liječenje fizikalnom terapijom, dr. Perković provodi operacijske zahvate za liječenje uganuća gležnja, korekcije i stabilizacije spuštenih stopala, korekcije halluxa valgusa (čuklja), haglundonove pete, plantarne fasciopatije, rekonstrukcije stopala i gležnja te sportskih ozljeda.

„Kod povišenih stupnjeva deformiteta i ozljeda, jedino rješenje je operacija. U takvim slučajevima potrebno je djelovati na više struktura, dakle kosti, zglobovi i tetive mišića, kako bi se dobio adekvatan rezultat i riješio problem. U našoj Bolnici primjenjujemo najnovije tehnike operacije uz minimalno invazivni pristup za što brži oporavak i rehabilitaciju te minimalno oštećenje postojećeg tkiva“, objašnjava dr. Perković.

Foto: Matija Fekeža

Bosonoga aktivnost kao recept za zdravlje

Sve češće se na društvenim mrežama susrećemo s preporukama otvorenih cipela i bosonog hoda, gdje je trend izraženiji ljeti. Dr. Perković svakako preporučuje boso hodanje jer smo jednostavno kao čovječanstvo tako dizajnirani.

„Priroda nažalost nije predvidjela da ćemo prekriti planetu asfaltom i betonom pa potom zaštititi stopala raznolikom obućom. Skloni smo percipirati svijet i društvo samo kroz onaj moderni, razvijeni i obuveni dio, no i dan danas velik dio populacije hoda bos ili u minimalnoj obući. Bosi hod preporučujem svima“, zaključuje dr. Perković.

Ipak, zdravlje stopala ne ovisi samo o bosom hodu, nego i o fizičkoj aktivnosti. Objašnjava kako fizička aktivnost, pogotovo ako je provodimo bosi, osnažuje strukturu stopala i gležnja.

„Aktivan pacijent koji redovito trči i bavi se sportom može brže i lakše provesti dio kretanja u minimalističkoj obući koja je u pravilu izrazito mekana i oponaša bosi hod. Kod neaktivnih pacijenata koji uz to imaju prisutnu bol ili neki problem u stopalu potrebno je prvo kroz fizikalnu terapiju ili operaciju sanirati problem. Tek tada imamo uvjete za postupno pojačano opterećenje stopala. Ključ je u strpljenju“, navodi liječnik.

U zdravlju nema tabua

Unatoč medicinskom napretku, stopalo je i dalje svojevrsna „tabu“ tema. Ipak, dr. Domagoj Perković smatra da nije sve samo u društvenim konvencijama – i medicina se zapravo tek nedavno počela ozbiljno baviti ovim područjem tijela.

„Dosta operacija se ranije nije ni izvodilo i za neke dijagnoze je ostalo uvriježeno mišljenje kako se ne diraju ili ne smiju operirati. Tipičan primjer je hallux valgus tj. čukalj, koji se godinama operirao koristeći neadekvatne i loše tehnike koje nisu rješavale sam problem i koje su u zapadnim zemljama odavno napuštene. Zbog toga i dan danas vlada mišljenje kako visoke pete uzrokoju hallux valgus, kao i mišljenje da se deformitet može ispraviti pomoću ortoza koje se reklamiraju po internetu. I jedno i drugo - nije točno. Tek nedavno se međunarodna ortopedija počela aktivno baviti stopalom, gdje su se prošle godine osnovale međunarodne udruge i organizacije posvećene njihovom liječenju poput nedavnog članstva Hrvatske u Europskom udruženju za kirurgiju stopala i gležnja (EFAS)“, naglašava dr. Domagoj Perković.

Foto: Branimir Kralj

Kada je trenutak za pomoć stručnjaka?

Na kraju, dr. Domagoj Perković smatra kako stopalo treba percipirati kao kralježnicu ili koljeno. Ističe kako je to važna struktura koju je potrebno istezati, zagrijavati i jačati, dok većina ljudi energiju uloži u izbor tenisice ili cipele i nakon toga zaboravi na njega. Ako bolovi počnu svakodnevno utjecati na kvalitetu i količinu kretanja, tada je trenutak za posjet liječniku.

„Ukoliko se i nakon perioda mirovanja koje obično pacijenti sami indiciraju bolovi ne smanje ili čak pojačaju, potrebno je obaviti pregled. Nekad je samo adekvatan savjet i ispravan način opterećenja ili terapije dovoljan da se problem riješi. Nažalost, često pacijenti dolaze na pregled kada bolovi ili nestabilnost traju mjesecima“, zaključuje dr. Perković.

